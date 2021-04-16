Гору Піп Іван Чорногірський знову засипає снігом

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) у п’ятницю вранці становить −8°С, невеликий сніг. Про це пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

Цитата

“Станом на 08:00 16.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 12-13 м/с. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря −8°С”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Україні сьогодні очікується знову дощова погода, на заході можливо з мокрим снігом. Повітря вдень місцями прогріється до 16 градусів тепла.

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