Гору Піп Іван Чорногірський знову засипає снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) у п’ятницю вранці становить −8°С, невеликий сніг. Про це пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
Цитата
“Станом на 08:00 16.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 12-13 м/с. Хуртовина. Падає дрібний сніг. Температура повітря −8°С”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні сьогодні очікується знову дощова погода, на заході можливо з мокрим снігом. Повітря вдень місцями прогріється до 16 градусів тепла.