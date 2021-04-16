Дощі та до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні сьогодні очікується знову дощова погода, на заході можливо з мокрим снігом. Повітря вдень місцями прогріється до 16 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 квітня хмарно з проясненнями. Дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі у південно-східній частині без істотних опадів.
Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території - південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°, у західних областях 4-9° тепла.
На високогір'ї Карпат часом сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.