Дощі та до 16° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 16 квітня хмарно з проясненнями. Дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі у південно-східній частині без істотних опадів.

Вітер на Правобережжі переважно західний, на решті території - південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°, на крайньому сході країни до 16°, у західних областях 4-9° тепла.

На високогір'ї Карпат часом сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.