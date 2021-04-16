Дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине сегодня ожидается снова дождливая погода, на западе возможно с мокрым снегом. Воздух днем местами прогреется до 16 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 апреля облачно с прояснениями. Дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью в юго-восточной части без существенных осадков.
Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории - южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла; днем 8-13°, на крайнем востоке страны до 16°, в западных областях 4-9° тепла.
На высокогорье Карпат временами снег, температура ночью 2-7° мороза.