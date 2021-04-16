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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 96336 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 148340 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 151723 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 223060 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 16° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 14416 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украине сегодня ожидается снова дождливая погода, на западе возможно с мокрым снегом. Воздух днем местами прогреется до 16 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 апреля облачно с прояснениями. Дожди, в западных областях местами с мокрым снегом, лишь ночью в юго-восточной части без существенных осадков.

Ветер на Правобережье преимущественно западный, на остальной территории - южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 8-13°, на крайнем востоке страны до 16°, в западных областях 4-9° тепла.

На высокогорье Карпат временами снег, температура ночью 2-7° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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