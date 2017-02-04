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Снаряд в Авдеевке попал в дом с детьми

Киев • УНН

 • 14260 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Боевики обстреляли старую часть города Авдеевки. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

Снаряд в Авдеевке попал в дом с детьми

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом № 73 по ул. Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше ", - написал он.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.

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