СММ ОБСЕ заявила о значительном сосредоточении вооружения у захваченных боевиками сел на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения у захваченных боевиками сел в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.
“19 февраля в неподконтрольных правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 миллиметра) за 1 километр к юго-западу от населенного пункта Шимшиновка (27 километров северо-западнее Луганска), расположенных там с нарушением линий (координат) отвода”, — указано в сообщении.
По данным СММ, у Шимшиновка наблюдатели зафиксировали также другие виды вооружения — 11 танков, 20 бронетранспортеров, 7 машин управления огнем артиллерии и 21 грузовик.
Указывается также, что 19 февраля значительное количество единиц вооружения наблюдатели заметили и у населенного пункта Мирное — 21 танк, 12 буксируемых и 8 самоходных гаубиц, 15 минометов, 6 противотанковых пушек.
Между тем, в Луганской области, как указали наблюдатели СММ ОБСЕ, зафиксировано уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Как сообщал УНН, в постоянном представительстве Российской Федерации при ОБСЕ утверждают , что закон о реинтеграции Донбасса, который накануне подписал Президент Украины Петр Порошенко, противоречит минским договоренностям.