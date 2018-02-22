СММ ОБСЄ заявила про значне зосередження озброєння біля захоплених бойовиками сіл на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували значне зосередження озброєння біля захоплених бойовиками сіл у Луганській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.
“19 лютого в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 5 нерухомих самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 міліметри) за 1 кілометр на північний захід від населеного пункту Шимшинівка (27 кілометрів на північний захід від Луганська), які розміщені там із порушенням ліній (координат) відведення”, — вказано в повідомленні.
За даними СММ, біля Шимшинівки спостерігачі зафіксували також інші види озброєння – 11 танків, 20 бронетранспортерів, 7 машин управління вогнем артилерії і 21 вантажівку.
Вказується також, що 19 лютого значну кількість одиниць озброєння спостерігачі помітили і біля населеного пункту Мирне – 21 танк, 12 буксируваних і 8 самохідних гаубиць, 15 мінометів, 6 протитанкових гармат.
Тим часом, у Луганській області, як вказали спостерігачі СММ ОБСЄ, зафіксоване зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім звітним періодом.
Як повідомляв УНН, у постійному представництві Російської Федерації при ОБСЄ стверджують, що закон про реінтеграцію Донбасу, який напередодні підписав Президент України Петро Порошенко, суперечить мінським домовленостям.