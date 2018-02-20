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10 марта, 17:10 • 84181 просмотра

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10 марта, 16:40 • 86894 просмотра

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10 марта, 15:15 • 109001 просмотра

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СММ ОБСЕ зафиксировала более 600 взрывов в зоне АТО

СММ ОБСЕ зафиксировала более 600 взрывов в зоне АТО

Киев  •  УНН

 • 7451 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 февраля по 19:30 18 февраля зафиксировала 643 взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ в Украине.

“В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против примерно 120 соответственно”, — отмечается в отчете.

Наблюдатели отметили, что: “В период с вечера 17 до вечера 18 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 90 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками”.

“В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)”, — сообщили в Специальной мониторинговой миссии.

В отчете также указано, что: “В период с вечера 17 до вечера 18 февраля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, 7 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками”.

Как сообщал УНН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ представила отчет о нападении на здание, где расположен Российский центр науки и культуры “Россотрудничество” в Киеве.

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