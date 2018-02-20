СММ ОБСЄ зафіксувала понад 600 вибухів у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 16 лютого по 19:30 18 лютого зафіксувала 643 вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.
“У період із вечора 16 до вечора 17 лютого в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 530 вибухів проти приблизно 120 відповідно”, — зазначається у звіті.
Спостерігачі підкреслили, що: “У період з вечора 17 до вечора 18 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 90 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою”.
“У Луганській області в період із вечора 16 до вечора 17 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 16 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів)”, — повідомили у Спеціальній моніторинговій місії.
У звіті також вказано, що: “У період із вечора 17 до вечора 18 лютого СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема, 7 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою”.
Як повідомляв УНН, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ представила звіт стосовно нападу на будівлю, де розміщений Російський центр науки та культури “Росспівробітництво” в Києві.