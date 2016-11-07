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СММ ОБСЕ: в Виноградном Донецкой области осколками были повреждены здания и ранен человек

СММ ОБСЕ: в Виноградном Донецкой области осколками были повреждены здания и ранен человек

Киев • УНН

 • 8340 просмотра

КИЕВ 7 ноября. УНН. В подконтрольном правительству с. Виноградное наблюдатели специальной мониторинговой миссии зафиксировали свежие воронки, поврежденные осколками дома и ресторан, а также пострадавшего жителя. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"В подконтрольном правительству с. Виноградное (10 км к востоку от Мариуполя) наблюдатели зафиксировали относительно свежие воронки и видели, что расположенные вблизи дома и ресторан были повреждены осколками", - говорится в отчете.

Также наблюдатели заметили дыры в стенах и на крышах и разбитые окна. На заднем дворе дома члены патруля миссии зафиксировали воронку и поврежденное снарядом металлическое ограждение.

"Это и две другие воронки на грунтовой поверхности образовались, по оценке СММ, от разрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Местный житель показал наблюдателям синяк в области живота, по его словам, от удара осколком снаряда, что пробил стену, перед тем как попасть в него ", - говорится в сообщении.

В СММ ОБСЕ также сообщили, на расстоянии около 300-400 метров от места удара было зафиксировано блокпост Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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