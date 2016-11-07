СММ ОБСЄ: у Виноградному на Донеччині осколками було пошкоджено будівлі та поранено людину
Київ • УНН
КИЇВ 7 листопада. УНН. У підконтрольному уряду с. Виноградне спостерігачі спеціальної моніторингової місії зафіксували свіжі вирви, пошкоджені осколками будинки і ресторан, а також постраждалого мешканця. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"У підконтрольному уряду с. Виноградне (10 км на схід від Маріуполя) спостерігачі зафіксували відносно свіжі вирви і бачили, що розташовані поблизу будинки і ресторан були пошкоджені осколками", — зазначено у звіті.
Також спостерігачі помітили діри у стінах та на дахах й розбиті вікна. На задньому дворі будинку члени патруля місії зафіксували вирву і пошкоджену снарядом металеву огорожу.
"Ця та дві інші вирви на ґрунтовій поверхні утворилися, за оцінкою СММ, від розриву артилерійських снарядів калібру 122 мм. Місцевий мешканець показав спостерігачам синець у районі живота, за його словами, від удару осколком снаряда, що пробив стіну, перед тим як влучити у нього", - йдеться у повідомленні.
У СММ ОБСЄ також повідомили, на відстані близько 300-400 метрів від місця удару було зафіксувано блокпост Збройних сил України (ЗСУ).