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Смела без тепла: Порошенко требует эффективного расследования

Смела без тепла: Порошенко требует эффективного расследования

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ожидает от правоохранительных органов эффективных действий в отношении сложившейся ситуации с отоплением в Смеле Черкасской области. Об этом он сегодня заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает корреспондент УНН.

"Я хочу подчеркнуть, что крутить вентиль не дело Президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но, как Глава государства, я ни в коем случае не дам нарушать права граждан. Я должен защитить этих людей, которые из-за преступного бездействия, вы слышите, господин прокурор, за преступное бездействие, слышите, господин начальник полиции. И я жду от вас эффективных действий, потому что ни в коем случае подобное поведение не должно остаться без реакции правоохранительных органов", - подчеркнул он.

Порошенко также отметил, что ему безразлично, кто виноват в чрезвычайной ситуации в Смеле.

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Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянском горсовете объяснили КП "Смелакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.

По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

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