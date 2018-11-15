Сміла без тепла: Порошенко вимагає ефективного розслідування

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує від правоохоронних органів ефективних дій стосовно ситуації, яка склалася з опаленням у Смілі Черкаської області. Про це він сьогодні заявив під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.