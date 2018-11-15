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Сміла без тепла: Порошенко вимагає ефективного розслідування

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує від правоохоронних органів ефективних дій стосовно ситуації, яка склалася з опаленням у Смілі Черкаської області. Про це він сьогодні заявив під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.

“Я хочу наголосити, що крутити вентиль не є справою Президента. Я цим не займався і займатися не буду. Але, як Глава держави, я ні в якому разі не дам порушувати права громадян. Я маю захистити цих людей, які через злочинну бездіяльність, ви чуєте, пане прокурор, через злочинну бездіяльність, чуєте, пане начальник поліції. І я чекаю від вас ефективних дій, бо ні в якому разі по подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів”, — наголосив він.

Порошенко також зазначив, що йому байдуже, хто винен за надзвичайну ситуацію у Смілі.

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Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.

За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

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