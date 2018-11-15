У Смілі відкриють додаткові пункти обігріву
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Регіональне управління ДСНС має розгорнути у Смілі додаткові пункти і системи обігріву. Відповідне розпорядження дав голова ДСНС України Микола Чечоткін під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.
“Треба додатково підготуватися, для забезпечення додатковими джерелами обігріву на випадок критичної ситуації. І це завдання — регіональному управлінню ДСНС”, - сказав Чечоткін.
Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.
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У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.
За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.