В Смеле откроют дополнительные пункты обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Региональное управление ГСЧС должно развернуть в Смеле дополнительные пункты и системы обогрева. Соответствующее распоряжение дал глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает корреспондент УНН.
"Надо дополнительно подготовится, для обеспечения дополнительными источниками обогрева на случай критической ситуации. И эта задача - региональному управлению ГСЧС", - сказал Чечеткин.
Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
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В Смелянском горсовете объяснили КП "Смелакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.
По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.