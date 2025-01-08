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СМИ США уточнили ответ Трампа относительно возможных сроков в контексте войны рф против Украины: пока речь идет о встрече с путиным

СМИ США уточнили ответ Трампа относительно возможных сроков в контексте войны рф против Украины: пока речь идет о встрече с путиным

Киев  •  УНН

 • 6648 просмотра

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Американские СМИ внесли разъяснения относительно заявления Трампа о 6-месячном сроке, который ранее истолковали, как срок будущего приостановления агрессии рф в Украине в 2025 году.

Американские издания внесли уточнения по поводу трактовки слов Трампа,  и намерений новоизбранного президента достичь результатов "в течение срока" в 6 месяцев.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Вопрос журналиста был о встрече с Путиным, но не касался исключительно сроков окончания войны.

На этот вопрос Трамп ответил, что надеется провести это - или за 6 месяцев, или даже, "намного раньше".

Также объяснение о том, что шесть месяцев касалось не сроков завершения войны в Украине, а потенциального разговора с президентом России Путиным, опубликовал экспосол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook.

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Напомним,

УНН ранее передавал, ссылаясь на трансляцию пресс-конференции: Трамп ответил на вопрос о сроках окончания войны рф против Украины - по его планам, это может осуществиться за шесть месяцев

Также во время пресс-конференции Трамп заявил, что война россии в Украине сейчас "намного сложнее".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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