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ЗМІ США уточнили відповідь Трампа щодо можливих термінів у контексті війни рф проти України: поки йдеться про зустріч з путіним

Київ • УНН

 • 26221 перегляди

Американські ЗМІ внесли роз'яснення щодо заяви Трампа про 6-місячний термін, який раніше витлумачили, як термін майбутнього призупинення агресії рф в Україні у 2025 році.

Американські видання внесли уточнення з приводу трактування слів Трампа,  та наміріві новообранного президенту досягти результатів "впродовж терміну" у 6 місяців.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Питання журналіста було про зустріч з путіним, але не стосувалося виключно термінів закінчення війни.

На це питання Трамп відповів, що сподівається провести це - чи за 6 місяців, або, навіть, "набагато раніше".

Також, пояснення про те, що шість місяців стосувалася не термінів завершення війни в Україні, а потенційної розмови з президентом росії путіним, опублікував експосол України у США Валерій Чалий у своєму Facebook.

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Нагадаємо

УНН раніше передавав, посилаючись на трансляцію пресконференції: Трамп відповів на запитання щодо термінів закінчення війни рф проти України - за його планами, це може здійснитися за шість місяців

Також під час пресконференції Трамп заявив, що війна росії в Україні зараз "набагато складніша".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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