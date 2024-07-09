Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, говоря о Грузии, заявил, что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления и терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии, сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

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"На данный момент вступление Грузии в ЕС приостановлено", подчеркнул Герчинский, как цитирует его издание.

"Об этом очень четко заявили лидеры Евросоюза после саммита Европейского совета. Я не могу себе представить, что в этом году Грузия двинется вперед, сделает шаги, потому что лидеры Евросоюза решили заморозить процесс вступления. Теперь они терпеливо ждут большей ясности от правительства Грузии", - сказал дипломат в Тбилиси на двухдневной международной конференции.

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Герчинский также сообщил о решении ЕС заморозить 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку государства в сфере обороны.

"И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге", - сказал Герчинский.

Посол также отметил, что до сих пор неясно, коснется ли процесс расширения ЕС Грузии.

"Расширение является одним из наиболее важных вызовов, стоящих перед Европейским Союзом, и я искренне надеюсь, что в течение следующих 5 лет работы новоизбранного руководства произойдет большая волна дальнейшего расширения Евросоюза. В случае с Грузией - до сих пор неясно, станет ли она частью следующей большой волны расширения ЕС. Я искренне надеюсь, что так и будет, и после октябрьских выборов мы возобновим нашу работу и сумеем добиться того, чтобы Грузия стала частью дальнейшего расширения ЕС", - отметил посол.

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