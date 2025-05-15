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Смертность от передозировок в США значительно уменьшилась в 2024 году: удастся ли удержать положительную динамику

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В 2024 году в США смертность от передозировок упала на 27%, достигнув самого низкого уровня с 2019 года. Эксперты предупреждают, что сокращение финансирования может остановить положительную динамику.

Смертность от передозировок в США значительно уменьшилась в 2024 году: удастся ли удержать положительную динамику

В США зафиксировали почти 27% снижение смертности от передозировок наркотиками - это самый низкий показатель с 2019 года. В прошлом году умерло почти на 30 тысяч человек меньше, чем в 2023 году. Уменьшение зафиксировано во всех штатах, кроме двух. Однако эксперты предупреждают, что без стабильного финансирования удержать положительную динамику будет сложно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NYTimes.

Новые данные, обнародованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), свидетельствуют о спаде смертности во всех основных категориях употребления наркотиков - как стимуляторов, так и опиоидов. Отмечено, что в целом смертность от передозировок снизилась почти на 27%. Уменьшение зафиксировали в 48 штатах из 50.

"Это спад, которого мы ждали более десятилетия. В эту борьбу вложены сотни миллиардов долларов", - сказал доктор Мэтью Кристиансен, эксперт по наркополитике.

Причины, повлиявшие на снижение уровня смертности

Среди причин такого улучшения называют не только изменение ситуации с оборотом незаконных наркотиков, но и лучшую доступность лечения зависимости и более широкое использование налоксона препарата, спасающего жизнь во время передозировок. Однако специалисты предупреждают: удержать этот положительный тренд будет непросто.

CDC, комментируя результаты, отметили роль администрации Дональда Трампа, которая в 2017 году объявила опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и начала увеличивать ресурсы на борьбу с ней.

Вызовы, стоящие перед медиками

Однако сейчас, одновременно с публикацией этих обнадеживающих цифр, в Конгрессе обсуждаются значительные сокращения финансирования многих федеральных программ, в том числе и тех, которые непосредственно борются с наркотическим кризисом.

"Это противоречит здравому смыслу - урезать программы, демонстрирующие эффективность", - заявила Трейси К. Грин, эпидемиолог из Университета Брандейса.

Несмотря на положительную динамику, проблема остается масштабной: в 2024 году от причин, связанных с наркотиками, в США погибли 80 391 человек это самый низкий показатель с 2019 года, но все еще чрезвычайно высокий. В CDC отмечают: передозировки остаются основной причиной смерти среди американцев в возрасте от 18 до 44 лет.

Эксперты признают, что сейчас трудно сказать, какие именно меры дали наибольший эффект. По словам Кристиансена, борьба с зависимостью - это сложная задача, требующая не только срочной медицинской помощи, но и долговременной поддержки: жилья, реабилитации, обучения и социальной интеграции.

"Финансирование сокращают, а мы до сих пор не понимаем, какие именно подходы лучше всего работают в каждой конкретной общине. Без стабильной поддержки некоторые программы не выдержат", - отмечает он.

В Шотландии откроют первую комнату для "безопасного" употребления наркотиков22.12.24, 15:15 • 24118 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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