Смертність від передозувань у США значно зменшилась у 2024 році: чи вдасться втримати позитивну динаміку

У США зафіксували майже 27% зниження смертності від передозувань наркотиками - це найнижчий показник з 2019 року. Торік померло майже на 30 тисяч людей менше, ніж у 2023 році. Зменшення зафіксовано в усіх штатах, окрім двох. Проте експерти попереджають, що без стабільного фінансування утримати позитивну динаміку буде складно. Про це повідомляє УНН із посиланням на NYTimes.

Нові дані, оприлюднені Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать про спад смертності у всіх основних категоріях вживання наркотиків — як стимуляторів, так і опіоїдів. Зазначено, що загалом смертність від передозувань знизилася на майже 27%. Зменшення зафіксували у 48 штатах з 50.

"Це спад, якого ми чекали понад десятиліття. У цю боротьбу вкладено сотні мільярдів доларів", - сказав доктор Метью Крістіансен, експерт із наркополітики.

Причини, які вплинули на зниження рівня смертності

Серед причин такого покращення називають не лише зміну ситуації з обігом незаконних наркотиків, але й кращу доступність лікування залежності та ширше використання налоксону препарату, що рятує життя під час передозувань. Проте фахівці попереджають: утримати цей позитивний тренд буде непросто.

CDC, коментуючи результати, відзначили роль адміністрації Дональда Трампа, яка у 2017 році оголосила опіоїдну кризу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я та почала збільшувати ресурси на боротьбу з нею.

Виклики, які стоять перед медиками

Однак наразі, водночас із публікацією цих обнадійливих цифр, у Конгресі обговорюються значні скорочення фінансування багатьох федеральних програм, у тому числі й тих, які безпосередньо борються з наркотичною кризою.

"Це суперечить здоровому глузду — урізати програми, які демонструють ефективність", - заявила Трейсі К. Грін, епідеміолог з Університету Брандейса.

Попри позитивну динаміку, проблема залишається масштабною: у 2024 році від причин, пов’язаних із наркотиками, у США загинули 80 391 особа це найнижчий показник з 2019 року, але все ще надзвичайно високий. У CDC наголошують: передозування залишаються основною причиною смерті серед американців віком від 18 до 44 років.

Експерти визнають, що наразі важко сказати, які саме заходи дали найбільший ефект. За словами Крістіансена, боротьба із залежністю - це складна задача, що вимагає не лише термінової медичної допомоги, а й довготривалої підтримки: житла, реабілітації, навчання та соціальної інтеграції.

"Фінансування скорочують, а ми досі не розуміємо, які саме підходи найкраще працюють у кожній конкретній громаді. Без стабільної підтримки деякі програми не витримають", - зазначає він.

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