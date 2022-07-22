Смертность от COVID-19 в Новой Зеландии достигла рекордного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Новозеландцы умирают от COVID-19 рекордными темпами. Страна борется с новой волной штамма Omicron, который особенно поражает пожилое население. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным Минздрава страны, за семь дней до 16 июля количество смертей от вируса достигло 151, по сравнению со 115 в худшую неделю предыдущей волны в марте. За последние 24 часа от COVID скончались 26 человек, в возрасте старше 60 лет, говорится в заявлении министерства в пятницу.
Подвариант Omicron BA.5 является движущей силой текущей волны в Новой Зеландии, в которой проживает 5,1 миллиона человек. За последние семь дней было зарегистрировано 64 780 активных случаев, хотя власти говорят, что о многих инфекциях не сообщается.
Когда-то Новая Зеландия считалась образцом по предотвращению инфекции COVID, благодаря быстрой реакции Новой Зеландии на пандемию и ее географической изоляции до конца прошлого года она практически не страдала от вируса.
В этом году правительство отказалось от своей политики нулевого COVID, когда население было в значительной степени вакцинировано. С этого времени вирусу разрешили распространяться.
Отделения неотложной помощи, врачи общей практики и медицинские центры находятся под нагрузкой. Однако данные Министерства здравоохранения показывают, что уровни госпитализации остаются ниже наблюдавшихся во время мартовского пика.
Правительство оказывает сопротивление давлению некоторых врачей, требующих восстановить ограничения на публичное собрание или обязать носить маски в школах.
Однако глава министерства образования Иона Холстед заявила в четверг, что министерство рекомендовало школам обеспечить ношение масок настолько, насколько это практически возможно, когда дети вернутся с каникул на следующей неделе.
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