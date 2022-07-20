Австралійців закликали працювати з дому: зимова хвиля Омікрону заполонила лікарні

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 16203 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 47259 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 59767 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 60676 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 65270 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 76965 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 203391 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147794 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171943 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 195027 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 140295 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 167698 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 61110 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 79037 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 80890 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 203349 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 481981 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 432796 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 639837 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 761499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 13281 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 39835 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 79037 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 109379 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 143886 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Австралійців закликали працювати з дому: зимова хвиля Омікрону заполонила лікарні

Австралійців закликали працювати з дому: зимова хвиля Омікрону заполонила лікарні

Київ • УНН

 • 170241 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Австралійські лікарні, як приймають хворих із COVID-19, у середу наблизилися до рекордного рівня заповненості. Влада закликала підприємства дозволити персоналу працювати з дому і рекомендувала людям носити маски в приміщенні та терміново робити повторні щеплення на тлі великого спалаху коронавірусу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Австралія знаходиться на піку третьої омікронної хвилі, викликаної новими подваріантами з високим ступенем передачі, BA.4 і BA.5, при цьому за останні сім днів зареєстровано понад 300 000 випадків. Влада каже, що фактичні цифри можуть бути вдвічі більшими, а 53 850 нових випадків у середу були найвищим щоденним показником за два місяці.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе чинить опір тиску з метою відновити жорсткі обмеження, щоб зупинити поширення вірусу, у тому числі зробити маски обов'язковими у приміщенні, хоча він закликав людей носити їх.

Минулого тижня Австралія відновила виплати підтримки працівникам, які змушені перебувати на карантині.

Головний медичний директор Австралії Пол Келлі передбачив, що кількість людей, які потрапляють до лікарні, скоро досягне рекордного рівня, і закликав підприємства дозволити більшій кількості співробітників працювати з дому.

Згідно з офіційними даними, близько 5350 австралійців наразі перебувають у лікарні з COVID-19.

На сьогоднішній день 95 відсотків людей старше 16 років отримали дві дози вакцини проти COVID-19 в Австралії, але лише близько 71 відсотка отримали три чи більше доз.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01