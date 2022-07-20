Австралійців закликали працювати з дому: зимова хвиля Омікрону заполонила лікарні

Деталі

Австралія знаходиться на піку третьої омікронної хвилі, викликаної новими подваріантами з високим ступенем передачі, BA.4 і BA.5, при цьому за останні сім днів зареєстровано понад 300 000 випадків. Влада каже, що фактичні цифри можуть бути вдвічі більшими, а 53 850 нових випадків у середу були найвищим щоденним показником за два місяці.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе чинить опір тиску з метою відновити жорсткі обмеження, щоб зупинити поширення вірусу, у тому числі зробити маски обов'язковими у приміщенні, хоча він закликав людей носити їх.

Минулого тижня Австралія відновила виплати підтримки працівникам, які змушені перебувати на карантині.

Головний медичний директор Австралії Пол Келлі передбачив, що кількість людей, які потрапляють до лікарні, скоро досягне рекордного рівня, і закликав підприємства дозволити більшій кількості співробітників працювати з дому.

Згідно з офіційними даними, близько 5350 австралійців наразі перебувають у лікарні з COVID-19.

На сьогоднішній день 95 відсотків людей старше 16 років отримали дві дози вакцини проти COVID-19 в Австралії, але лише близько 71 відсотка отримали три чи більше доз.