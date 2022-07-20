Австралийцев призвали работать из дома: зимняя волна Омикрона заполнила больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Австралийские больницы, принимающие больных с COVID-19, в среду приблизились к рекордному уровню заполненности. Власти призвали предприятия разрешить персоналу работать из дома и рекомендовали людям носить маски в помещении и срочно делать повторные прививки на фоне большой вспышки коронавируса. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Австралия находится на пике третьей омикронной волны, вызванной новыми подвариантами с высокой степенью передачи, BA.4 и BA.5, при этом за последние семь дней зарегистрировано более 300 000 случаев. Власти говорят, что фактические цифры могут быть вдвое больше, а 53 850 новых случаев в среду были самым высоким ежедневным показателем за два месяца.
Премьер-министр Энтони Альбанезе сопротивляется давлению с целью восстановить жесткие ограничения, чтобы остановить распространение вируса, в том числе сделать маски обязательными в помещении, хотя он призвал людей носить их.
На прошлой неделе Австралия возобновила выплаты поддержки работникам, которые вынуждены находиться на карантине.
Главный медицинский директор Австралии Пол Келли предусмотрел, что количество людей, попадающих в больницу, скоро достигнет рекордного уровня, и призвал предприятия разрешить большему количеству сотрудников работать из дома.
Согласно официальным данным, около 5350 австралийцев находятся в больнице с COVID-19.
На сегодняшний день 95 процентов людей старше 16 лет получили две дозы вакцины против COVID-19 в Австралии, но только около 71 процента получили три или более доз.