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Смертність від COVID-19 у Новій Зеландії досягла рекордного рівня

Смертність від COVID-19 у Новій Зеландії досягла рекордного рівня

Київ • УНН

 • 177411 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Новозеландці помирають від COVID-19 рекордними темпами. Країна бореться з новою хвилею штаму Omicron, який особливо вражає населення похилого віку. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними МОЗ країни, за сім днів до 16 липня кількість смертей від вірусу досягла 151, порівняно зі 115 в найгірший тиждень попередньої хвилі в березні. За останні 24 години від COVID померли 26 осіб, у віці старше 60 років, йдеться в заяві міністерства в п'ятницю.

Підваріант Omicron BA.5 є рушійною силою поточної хвилі в Новій Зеландії, в якій проживає 5,1 мільйона людей. За останні сім днів було зареєстровано 64 780 активних випадків, хоча влада каже, що про багато інфекцій не повідомляється.

Колись Нова Зеландія вважалася взірцем для запобігання інфекції COVID, завдяки швидкій реакції Нової Зеландії на пандемію та її географічній ізоляції до кінця минулого року вона практично не страждала від вірусу.

Цього року уряд відмовився від своєї політики нульового COVID, коли населення було значною мірою вакциновано. З того часу вірусу дозволили поширюватися.

Відділення невідкладної допомоги, лікарі загальної практики та медичні центри перебувають під навантаженням. Однак дані Міністерства охорони здоров'я показують, що рівні госпіталізації залишаються нижчими за ті, які спостерігалися під час березневого піку.

Уряд чинить опір тиску деяких лікарів, які вимагають відновити обмеження на публічні збори або зобов'язати носити маски в школах.

Проте глава міністерства освіти Іона Холстед заявила в четвер, що міністерство рекомендувало школам забезпечити носіння масок настільки, наскільки це практично можливо, коли діти повернуться з канікул наступного тижня.

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