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Смертельное ДТП в Днепре: за рулем находился 19-летний парень

Смертельное ДТП в Днепре: за рулем находился 19-летний парень

Киев  •  УНН

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В Днепре водитель BMW столкнулся с Ford во время разворота возле остановки "Детский комбинат". В результате аварии погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека, включая двоих детей, получили травмы.

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное ДТП, которое унесло жизнь 10-летней девочки и еще четыре человека получили телесные повреждения. По данным источников УНН, за рулем находился 19-летний житель Днепра, а не 17-летний, как об этом сообщали в СМИ.

Детали

Вчера, 1 декабря, в Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "детский комбинат", допустил столкновение с автомобилем Ford, который выполнял маневр разворота.

Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Пострадавших было госпитализировано в больницу, их состояние уточняется.

Ряд СМИ сообщали, что за рулем был 17-летний Арсений Бессонов 2007 года рождения. Источники УНН в правоохранительных органах рассказали, что за рулем был житель Днепра 2005 года рождения Валерий Олещенко, а Арсений Бессонов был пассажиром.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения водителю. Детали будут известны позже.

В Днепре водитель BMW вызвал ДТП: погиб 10-летний ребенок-полиция1 дек. 2024, 21:05 • 67730 просмотров

Напомним

Суд приговорил Николая Харьковского, который в 16 лет совершил смертельное ДТП в Харькове к 8 годам заключения. Также он должен оплатить по одному млн гривен обоим детям погибшего мужчины.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП