В Днепре водитель BMW вызвал ДТП: погиб 10-летний ребенок-полиция

В Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "детский комбинат", допустил столкновение с автомобилем Ford, который выполнял маневр разворота.

Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, их состояние уточняется.

Водителя BMW правоохранители задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Смертельное ДТП в Днепре: BMW на пешеходном переходе сбил четырех человек-СМИ