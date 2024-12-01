В Днепре водитель BMW вызвал ДТП: погиб 10-летний ребенок-полиция
Киев • УНН
В Днепре произошла смертельная авария с участием BMW и Ford, в результате которой погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека, включая двоих детей, получили травмы и были госпитализированы.
В Днепре полиция задержала водителя BMW, который вызвал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, находясь в районе остановки общественного транспорта "детский комбинат", допустил столкновение с автомобилем Ford, который выполнял маневр разворота.
Еще четыре человека, среди которых водитель Ford и двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в больницу, их состояние уточняется.
Водителя BMW правоохранители задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Смертельное ДТП в Днепре: BMW на пешеходном переходе сбил четырех человек-СМИ1 дек. 2024, 20:14 • 7218 просмотров