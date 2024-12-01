Смертельное ДТП в Днепре: BMW на пешеходном переходе сбил четырех человек-СМИ
Киев • УНН
В Днепре водитель BMW на большой скорости сбил четырех человек на пешеходном переходе. Три человека, включая ребенка, погибли, один человек госпитализирован.
В Днепре произошла авария, в которой черный BMW на большой скорости сбил четырех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
По словам очевидцев, водитель даже не пытался затормозить.
В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок. Четвертый пострадавший-мужчина, сейчас доставлен в больницу.
Следите за обновлениями.