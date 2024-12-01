Смертельное ДТП в Днепре: BMW на пешеходном переходе сбил четырех человек-СМИ

В Днепре произошла авария, в которой черный BMW на большой скорости сбил четырех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, водитель даже не пытался затормозить.

В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок. Четвертый пострадавший-мужчина, сейчас доставлен в больницу.

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