Смертельное ДТП: суд оставил под круглосуточным домашним арестом нардепа Николаенко

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Андрея Николаенко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Житомирщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Детали

12 декабря суд рассмотрел апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 ноября 2023 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применена к подозреваемому мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания по адресу, определенного постановлением, за исключением необходимости получения медицинской помощи или/и необходимости обеспечения личной безопасности в период действия военного положения, путем пребывания в защитных сооружениях (бомбоубежищах) на случай объявления воздушной тревоги, в пределах срока досудебного расследования уголовного производства до 4 января 2024 года с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 ноября 2023 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Дополнение

9 ноября суд отправил Николаенко под круглосуточный домашний арест до 4 января.

Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на Житомирщине.

ДТП произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября. Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Николаенко тогда заявил, что был трезв и не нарушал закон.