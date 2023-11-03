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Нардеп Ніколаєнко підтвердив, що став учасником смертельної ДТП

Київ • УНН

 • 159400 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП, у якій загинула людина, передає УНН.

Нардеп Ніколаєнко підтвердив, що став учасником смертельної ДТП

Цитата

«На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ... Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося», - написав Ніколаєнко у Facebook.

Доповнення

У поліції повідомили, що у Житомирській області у ДТП на трасі Київ – Чоп сьогодні вранці загинула 18-річна дівчина, попередньо, за кермом перебував 44-річний житель Київської області, народний депутат України.

Згодом ДБР повідомило, що розслідує обставини смертельної ДТП за участю нардепа.

Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, ідеться про нардепа Андрія Ніколаєнка.

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