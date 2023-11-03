ДБР розслідує обставини смертельної ДТП за участю нардепа Ніколаєнка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата у Житомирській області, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.
Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, ідеться про нардепа Андрія Ніколаєнка.
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Як вказали у ДБР, подія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.
"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. 18-літня дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - повідомили у ДБР.
На місце ДТП виїхали працівники Бюро, вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України.
Нагадаємо
Раніше у поліції повідомили, що у Житомирській області у ДТП на трасі Київ – Чоп сьогодні вранці загинула 18-річна дівчина, попередньо, за кермом перебував 44-річний житель Київської області, народний депутат України.