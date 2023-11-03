ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата в Житомирской области, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.
Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.
Детали
Как указали в ГБР, происшествие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.
"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - сообщили в ГБР.
На место ДТП выехали сотрудники Бюро, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Напомним
Ранее в полиции сообщили, что в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп сегодня утром погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.