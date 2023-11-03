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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко

Киев • УНН

 • 158326 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата в Житомирской области, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием нардепа Николаенко

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.

Детали

Как указали в ГБР, происшествие произошло на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", - сообщили в ГБР.

На место ДТП выехали сотрудники Бюро, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним

Ранее в полиции сообщили, что в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп сегодня утром погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.

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