Нардеп Николаенко подтвердил, что стал участником смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП, в котором погиб человек, передает УНН.
Цитата
«К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я буду всячески способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось», - написал Николаенко в Facebook.
Дополнение
В полиции сообщили, что в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп сегодня утром погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.
Позже ГБР сообщило, что расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием нардепа.
Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.