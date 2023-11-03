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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Нардеп Николаенко подтвердил, что стал участником смертельного ДТП

Киев • УНН

 • 159399 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Андрей Николаенко подтвердил, что стал участником ДТП, в котором погиб человек, передает УНН.

Нардеп Николаенко подтвердил, что стал участником смертельного ДТП

Цитата

«К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем – под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я буду всячески способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось», - написал Николаенко в Facebook.

Дополнение

В полиции сообщили, что в Житомирской области в ДТП на трассе Киев – Чоп сегодня утром погибла 18-летняя девушка, предварительно, за рулем находился 44-летний житель Киевской области, народный депутат Украины.

Позже ГБР сообщило, что расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием нардепа.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Андрее Николаенко.

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