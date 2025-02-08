Смертельное ДТП на трассе Киев-Харьков: междугородний микроавтобус столкнулся с КРАЗом
Киев • УНН
На Полтавщине междугородний микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком КРАЗ, в результате чего погиб пассажир. Еще два человека получили травмы, водитель микроавтобуса задержан.
В Полтавской области междугородний микроавтобус столкнулся с грузовиком "КРАЗ". В результате ДТП погиб мужчина, еще два человека получили ранения, начато уголовное производство, передает УНН со ссылкой на полицию Полтавской области.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 февраля около 00:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Верхолы Полтавского района.
По предварительной версии следствия, междугородний микроавтобус Mercedes-Benz (сообщением "Харьков-Ровно"), которым управлял 64-летний житель Ровенской области, столкнулся с грузовиком "КРАЗ", под управлением 36-летнего полтавчанина.
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В результате столкновения 46-летний пассажир микроавтобуса от полученных телесных повреждений погиб на месте, а 27-летняя пассажирка с травмами госпитализирована в больницу. Также телесные повреждения получил водитель Mercedes-Benz. Его осмотрели врачи. Обошлось без госпитализации.
Остальные 16 пассажиров микроавтобуса (из которых 4 детей), которые на момент ДТП находились в салоне транспортного средства - не пострадали.
Водителя микроавтобуса Mercedes-Benz следователи полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.
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