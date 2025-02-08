Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків: міжміський мікроавтобус зіткнувся з КРАЗом

У Полтавській області міжміський мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою "КРАЗ". У результаті ДТП загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення, розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на поліцію Полтавської області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого близько 00:30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Верхоли Полтавського району.

За попередньою версією слідства, міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz (сполученням "Харків-Рівне"), яким керував 64-річний житель Рівненської області, зіткнувся із вантажівкою "КРАЗ", під керуванням 36-річного полтавця.

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Унаслідок зіткнення 46-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а 27-річну пасажирку із травмами госпіталізовано до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав водій Mercedes-Benz. Його оглянули лікарі. Обійшлося без госпіталізації.

Інші 16 пасажирів мікроавтобуса (з яких 4 дітей), які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу - не постраждали.

Водія мікроавтобуса Mercedes-Benz слідчі поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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