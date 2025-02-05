На Рівненщині сталася ДТП з чотирма автівками: поліція склала протоколи на п'яного водія

У Гощі Рівненської області на водія Volkswagen Passat склали адміністративні протоколи за ДТП за участю чотирьох автівок, вчинену напідпитку, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

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Автопригода сталася вчора, 4 лютого, у селищі Гоща на вулиці Незалежності.

Правоохоронці встановили, що 37-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat", місцевий житель, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з "Nissan" під керуванням 52-річного жителя Гощі. Від удару в "Nissan" відірвалося колесо, яке пошкодило "Hyundai", що рухався позаду.

У цей час 37-річний кермувальник "Volkswagen Passat", як зазначається, втратив контроль над авто, і легковик врізався в припаркований на узбіччі "Daewoo Matiz".

52-річного водія "Nissan" із забоєм грудної клітки госпіталізували до медзакладу, де він проходить додаткове обстеження.

У підозрюваного у вчиненні ДТП поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння, що підтвердив прилад "Драгер", зафіксувавши 1,79 проміле. На порушника склали два адмінпротоколи за ст. 124 та ст. 130 КУпАП.

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