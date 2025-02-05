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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями: полиция составила протоколы на пьяного водителя

В Ровенской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями: полиция составила протоколы на пьяного водителя

Киев  •  УНН

 • 8601 просмотра

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В Гоще Ровенской области на водителя Volkswagen Passat составили административные протоколы за ДТП с участием четырех автомобилей, совершенное в нетрезвом состоянии. В результате ДТП пострадал водитель Nissan, который с травмами был доставлен в больницу.

В Гоще Ровенской области на водителя Volkswagen Passat составили административные протоколы за ДТП с участием четырех автомобилей, совершенное в нетрезвом состоянии, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 4 февраля, в поселке Гоща на улице Независимости.

Правоохранители установили, что 37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", местный житель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Nissan" под управлением 52-летнего жителя Гощи. От удара у "Nissan" отлетело колесо, которое повредило двигавшийся сзади "Hyundai".

В это время 37-летний водитель "Volkswagen Passat", как сообщается, потерял контроль над автомобилем, и легковой автомобиль врезался в припаркованный на обочине "Daewoo Matiz".

52-летнего водителя "Nissan" с ушибом грудной клетки госпитализировали в медицинское учреждение, где он проходит дополнительное обследование.

У подозреваемого в совершении ДТП полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения, что подтвердил прибор "Драгер", зафиксировав 1,79 промилле. На нарушителя составили два административных протокола по ст. 124 и ст. 130 КУоАП.

Водитель школьного автобуса под наркотиками спровоцировал смертельное ДТП во Франции31.01.25, 05:48 • 32032 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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