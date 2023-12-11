Смертельный обвал во время ремонта опорной стены в столице: в Печерской РГА рассказали детали

В Киеве на месте обвала во время ремонтных работ опорной стены для удержания грунта, который привел к гибели человека сейчас работает следственно-оперативная группа. Работы по капитальному ремонту выполняли 4 работника подрядной организации. Об этом сообщили в Печерской РГА, пишет УНН.

Так, во время выполнения работ по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома для удержания грунта на ул. Лютеранской, 7/10, который проводится по заказу Печерской РГА, одна из стен обвалилась. В результате этого погиб один из рабочих, другой с травмами госпитализирован в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа. Также проводятся работы по разбору завалов - заявили из Печерской РГА.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту подпорных стен дома выполняли четыре работника подрядной организации.

Как пояснили в Печерской РГА, ремонт проходит в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД". Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРКОН".

Ранее

УНН сообщал, что в Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта, в результате чего погиб человек, еще один пострадал.