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Смертельный обвал во время ремонта опорной стены в столице: в Печерской РГА рассказали детали

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 13:49  •  14134 просмотра

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В Киеве во время ремонта подпорной стены произошел обвал, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения; сейчас продолжаются следственные действия и работы по ликвидации последствий аварии.

В Киеве на месте обвала во время ремонтных работ опорной стены для удержания грунта, который привел к гибели человека сейчас работает следственно-оперативная группа.  Работы по капитальному ремонту выполняли 4 работника подрядной организации. Об этом сообщили в Печерской РГА, пишет УНН

Так, во время выполнения работ по капитальному ремонту подпорных стен жилого дома для удержания грунта на ул. Лютеранской, 7/10, который проводится по заказу Печерской РГА, одна из стен обвалилась. В результате этого погиб один из рабочих, другой с травмами госпитализирован в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа. Также проводятся работы по разбору завалов

- заявили из Печерской РГА.

Отмечается, что работы по капитальному ремонту подпорных стен дома выполняли четыре работника подрядной организации.

Как пояснили в Печерской РГА, ремонт проходит в соответствии с подрядом между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и ООО "ЛКБУД". Проектно-сметную документацию разрабатывало ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРКОН". 

Ранее 

УНН сообщал, что в Киеве произошел обвал во время ремонта опорной стены для удержания грунта, в результате чего погиб человек, еще один пострадал.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Киев
Смертельний обвал під час ремонту опорної стіни в столиці: в Печерській РДА розповіли деталі
Fatal collapse during the repair of a supporting wall in the capital: Pechersk District State Administration provided details
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Смертельный обвал во время ремонта опорной стены в столице: в Печерской РГА рассказали детали

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