В Авдеевке в Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены

Болгария расширяет систему гуманитарной помощи украинским беженцам Болгария оказывает государственную помощь украинским беженцам, покрывая расходы на проживание для тех, кто получил временную защиту. Более 171 000 человек зарегистрировались для получения помощи.

Наши за границей • 2 часа назад • 9197 просмотра