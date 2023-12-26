Оккупанты за сутки ранили еще двух гражданских в Авдеевке

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  328223 просмотра

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Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255375 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197741 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

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22 декабря  •  185179 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
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Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
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Сегодня - Международный день крупье. Также во многих странах отмечают День подарков - традицию дарения, когда деньги, собранные в церквях, раздают нуждающимся.

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