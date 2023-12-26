Оккупанты за сутки ранили еще двух гражданских в Авдеевке

В результате российских обстрелов Донетчины за прошедшие суток ранения получили еще двое жителей Авдеевки, сообщил во вторник и.о. председателя Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

За 25 декабря россияне ранили 2 жителей Донетчины - в Авдеевке - сообщил Мороз в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1796 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4416.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Генштабе заявили, что информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении - фейк