В Генштабе заявили, что информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении - фейк

В Генеральном штабе ВСУ назвали фейком информацию о якобы гибели 108 военных на Авдеевском направлении накануне Рождества, передает УНН.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества - Фейк", - сообщили в Генштабе.

В Генштабе призвали придерживаться информационной гигиены и проверять информацию перед обнародованием.

Ранее о якобы гибели 108 украинских военных на своей странице в Facebook сообщил политолог Виталий Бала.