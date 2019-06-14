Смертельное ДТП в Польше: украинский консул встретился с родными погибших

"Состояние пострадавшего - тяжелое", - сообщил Кирилич.

Отвечая на вопрос, прибыл ли украинский консул на место трагического ДТП и встречался ли с родными погибших и пострадавшим, он ответил: "Да".

Как сообщал УНН, 12 июня в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Возбуждено уголовное дело.