Смертельное ДТП в Польше: украинский консул встретился с родными погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинский консул встретился с родными погибших в ДТП возле уезда Мендзыжеч в западной Польше. Единственный человек, который выжил, - в тяжелом состоянии. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
"Состояние пострадавшего - тяжелое", - сообщил Кирилич.
Отвечая на вопрос, прибыл ли украинский консул на место трагического ДТП и встречался ли с родными погибших и пострадавшим, он ответил: "Да".
Как сообщал УНН, 12 июня в Польше в ДТП погибли трое украинцев. Возбуждено уголовное дело.