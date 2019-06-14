Смертельне ДТП у Польщі: український консул зустрівся із рідними загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Український консул зустрівся із рідними загиблих у ДТП біля повіту Мєндзижеч у західній Польщі. Єдина людина, яка вижила, - у важкому стані. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
“Стан постраждалого — важкий”, — повідомив Кирилич.
Відповідаючи на запитання, чи дістався український консул місця трагічного ДТП та чи зустрічався із рідними загиблих та постраждалим, він відповів: “Так”.
Як повідомляв УНН, 12 червня у Польщі в ДТП загинули троє українців. Відкрито кримінальну справу.