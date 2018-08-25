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Смертельное ДТП в Сумской области: пьяный 19-летний парень на мотоцикле влетел в прохожих

Киев • УНН

 • 12345 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Сумской области пьяный 19-летний водитель совершил ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено, что, управляя мотоциклом, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на прохожих, которые шли по улице села. В результате одна из пострадавших от полученных травм скончалась в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Сумской области.

Смертельное ДТП в Сумской области: пьяный 19-летний парень на мотоцикле влетел в прохожих

По информации правоохранителей, сегодня, около трех часов ночи, в полицию поступило сообщение, что в с. Спасское Кролевецкого района произошло ДТП с пострадавшими. На момент приезда сотрудников полиции пострадавшие молодые женщины и несовершеннолетняя девушка уже были госпитализированы в местную больницу. Водитель транспортного средства оставил место происшествия. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла.

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"Весь личный состав нашего отделения был задействован на розыск водителя. На одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, который вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями. А сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, это 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас проживает и работает сварщиком на одной из фирм в Киеве", - сообщил Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции.

В полиции сообщили, что одной из пострадавших 14 лет. У нее диагностировали ушиб головы. Другая, 1980 г.р., получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. А вот жизнь третий женщине, 1988 г.р., медикам спасти не удалось.

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В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст.286 ч. 2 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

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