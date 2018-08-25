Смертельне ДТП на Сумщині: п’яний 19-річний хлопець на мотоциклі влетів у перехожих

КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Сумській області п’яний 19-річний водій скоїв ДТП зі смертельними наслідками. Попередньо встановлено, що, керуючи мотоциклом, він не обрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на перехожих, які йшли вулицею села. В результаті одна з потерпілих від отриманих травм померла в лікарні, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Сумській області.