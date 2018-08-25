Смертельне ДТП на Сумщині: п’яний 19-річний хлопець на мотоциклі влетів у перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Сумській області п’яний 19-річний водій скоїв ДТП зі смертельними наслідками. Попередньо встановлено, що, керуючи мотоциклом, він не обрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на перехожих, які йшли вулицею села. В результаті одна з потерпілих від отриманих травм померла в лікарні, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Сумській області.
За інформацією правоохоронців, сьогодні, близько третьої години ночі, до поліції надійшло повідомлення, що в с. Спаське Кролевецького району сталося ДТП із потерпілими. На момент приїзду працівників поліції постраждалі молоді жінки та неповнолітня дівчина вже були госпіталізовані до місцевої лікарні. Водій транспортного засобу полишив місце пригоди. Під час огляду території поліцейські виявили уламки з його мотоциклу.
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“Весь особовий склад нашого відділення був задіяний на розшук водія. На одній з вулиць села увагу поліцейських привернув молодий чоловік, якій вів в руках мотоцикл. Транспортний засіб був з характерними для ДТП ушкодженнями. А сам водій знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалось, це 19-річний уродженець сусіднього села, який наразі проживає і працює зварювальником на одній з фірм в Києві”, — повідомив Олег Переход, начальник Кролевецького відділення поліції.
У поліції повідомили, що одній з потерпілих 14 років. В неї діагностували забійну рану голови. Інша, 1980 р.н., отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми. А ось життя третій жінці, 1988 р.н., медикам врятувати не вдалося.
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В поліції по даному факту відкрили кримінальне провадження за ст.286 ч. 2 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого". Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.