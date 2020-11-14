Смертельное ДТП с такси в Киеве: суд взял под стражу подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин и ранил еще двух человек, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому...Ломакину удовлетворить. Применить к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей..", - сказала судья.
Ранее УНН сообщал, что водителю службы такси, который въехал на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин и ранил еще двух человек, сообщили о подозрении.
Напомним, в столице автомобиль со знаками службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых умерли.