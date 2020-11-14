Смертельна ДТП з таксі у Києві: суд взяв під варту підозрюваного

"Клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного…Ломакіна задовольнити. Застосувати до підозрювано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою…", - сказала суддя.

Раніше УНН повідомляв, що водію служби таксі, який в'їхав на автомобілі в зупинку громадського транспорту, смертельно травмував двох жінок та поранив ще двох осіб, повідомили про підозру.

Нагадаємо, у столиці автомобіль із знаками служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли.