Суд в Харькове продолжил допрашивать свидетелей резонансного ДТП в центре города

Так, по словам првоохранителя, когда он прибыл на место аварии, его коллега подвел к нему Зайцеву и сообщил, что она – участница ДТП. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, патрульный передал ей документы обвиняемой. Свидетель также проинформировал, что не заметил у Зайцевой признаков опьянения.

"Зайцева рассказывала, что начинала ехать на мигающий зеленый сигнал светофора. Она сама рассказывала, что ехала на желтый, видела автомобиль Дронова. Зайцева подавала ему звуковой сигнал, но в связи с большой скоростью водитель не затормозил", - отметил инспектор.

Позже адвокат потерпевших (Евтеевых) ходатайствовал о вызове в суд нарколога и лаборанта, которые оценивали состояние Зайцевой, командира роты патрульной службы Евгения Волошина, а также об изучении документов областного наркологического центра. Однако суд оставил требования без удовлетворения.

Следующее заседание состоится 24 апреля.

Напомним, 18 октября прошлого года в центре Харькова произошло трагическое ДТП. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Сейчас суд уже допросил всех потерпевших, часть свидетелей и водителя Lexus. Зайцева признала свою вину, а водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов свою вину не признает и обещает давать показания после всех свидетелей.