Суд у Харкові продовжив допитувати свідків резонансного ДТП в центрі міста
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У вівторок, 17 квітня, в Київському районному суді Харкова відбулося засідання у справі про смертельну ДТП на вул. Сумська, під час якого був допитаний інспектор патрульної служби Денис Мягкоголов. Про це повідомив кореспондент УНН.
Так, за словами правоохоронця, коли він прибув на місце аварії, його колега підвів до нього Зайцеву і повідомив, що вона – учасниця ДТП. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, патрульний передав їй документи обвинуваченої. Свідок також проінформував, що не помітив у Зайцевої ознак сп'яніння.
"Зайцева розповідала, що починала їхати на миготливий зелений сигнал світлофора. Вона сама розповідала, що їхала на жовтий, бачила автомобіль Дронова. Зайцева подавала йому звуковий сигнал, але у зв'язку з великою швидкістю водій не загальмувала", – зазначив інспектор.
Пізніше адвокат потерпілих (Євтєєвих) клопотав про виклик до суду нарколога та лаборанта, які оцінювали стан Зайцевої, командира роти патрульної служби Євгена Волошина, а також про вивчення документів обласного наркологічного центру. Однак суд залишив вимоги без задоволення.
Наступне засідання відбудеться 24 квітня.
Нагадаємо, 18 жовтня минулого року у центрі Харкова сталася трагічна ДТП. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мєчнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло 6 людей.
Наразі суд вже допитав всіх потерпілих, частину свідків та водійку Lexus. Зайцева визнала свою провину, а водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов свою провину не визнає та обіцяє давати показання після всіх свідків.