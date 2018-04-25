Смертельное ДТП в Кривом Роге: в больнице скончался еще один пострадавший

"Сегодня утром в больнице Кривого Рога погиб еще один пассажир маршрутного такси - мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

Еще 13 пострадавших до сих пор в больнице.

Виновнику аварии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности внесения залога. Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.

Напомним, 17 апреля около 5:53 на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО произошло ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Позже в больнице от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.

Большинство пострадавших и погибших в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области были работниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".