Смертельное ДТП в Кривом Роге: в больнице скончался еще один пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Число погибших в результате резонансного ДТП, которое произошло в Кривом Роге 17 апреля, возросло до 10 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Сегодня утром в больнице Кривого Рога погиб еще один пассажир маршрутного такси - мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
Еще 13 пострадавших до сих пор в больнице.
Виновнику аварии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности внесения залога. Сейчас подозреваемый в связи с состоянием здоровья находится в больнице Кривого Рога под конвоем.
Напомним, 17 апреля около 5:53 на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО произошло ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Позже в больнице от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.
Большинство пострадавших и погибших в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области были работниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".