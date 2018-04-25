Смертельна ДТП у Кривому Розі: у лікарні помер ще один постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кількість загиблих внаслідок резонансного ДТП, яка сталася в Кривому Розі 17 квітня, зросла до 10 осіб. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Сьогодні вранці в лікарні м.Кривий Ріг загинув ще один пасажир маршрутного таксі - чоловік 1959 року народження", - сказано у повідомленні.
Ще 13 постраждалих досі у лікарні.
Винуватцю аварії обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без можливості внесення застави. Зараз підозрюваний у зв'язку зі станом здоров'я перебуває в лікарні м.Кривого Рогу під конвоєм.
Нагадаємо, 17 квітня близько 05:53 на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталася ДТП за участі автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Пізніше у лікарні від отриманих внаслідок ДТП травм помер чоловік 1970 року народження.
Більшість постраждалих та загиблих внаслідок ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області були працівниками ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".