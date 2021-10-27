Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители объявили подозрение 16-летнему водителю Infiniti, которого задержали по причине смертельной автоаварии в Харькове. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры 16-летнему юноше сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей "Шевроле Авео" и "Infiniti", который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый. В результате аварии водитель "Шевроле Авео" погиб на месте.
Трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.
Добавим
После ДТП полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в причинении смертельной автоаварии в Харькове.